◆米大リーグ オリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を投げ、３安打１失点。今季１０勝目を挙げ、メジャー１年目として日本人投手史上１０人目となる２ケタ勝利を達成した。試合は５―０で迎えた６回１死一塁で降雨中断し、菅野は球数８１球で降板。２時間１８分後の試合再開で２番手のガルシアがロドリゲスに２ランを浴びた。菅野は２奪三振２四死球で防御率は４・１３。今季１０勝はア・リーグ新人単独トップ。投球回も１２６回１／３でリーグ新人トップに躍り出た。日本人投手の渡米初年度２ケタ勝利は１９９５年の野茂英雄（ドジャース）を筆頭に、最近ではおととしの千賀滉大（メッツ）、昨年の今永昇太（カブス）に続き３年連続となった。

オールドルーキーが悪天候の中、節目の１０勝目を飾った。日本人投手で史上１００人目となった渡米初年度の２ケタ勝利。「あくまで通過点ですけど、素直にうれしいですし、もっとチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。いいピッチングじゃない時も、勝ちをつけてもらうこともある。一つの目安ですけど、正直そんなに達成感はない。ここ数試合、納得できるパフォーマンスができていることが、一番うれしい」と謙虚に笑った。

序盤は高温多湿。５回途中からの豪雨で、６回はロジンも効かず、視界も悪化。８１球を投げた後、ピッチコムが浸水して作動せず、２時間１８分の中断に突入した。試合再開後、２番手のガルシアが２ランを許し、菅野に１失点がついたが、相手先発エバンズとの新人対決は３５歳の菅野が貫禄勝ち。「全球種、効果的に使ってゲームプラン通り投げられた」と胸を張った。

開幕直後の好調が、一時停滞した６月以降。「打たれる時期が続いて、もうちょっとスピードを上げようとか、変化球を曲げようとか、いらない欲みたいなものが操作していた」と振り返る。欲を捨て、本来の自分に回帰。この日の最速は９４・７マイル（約１５２・４キロ）。直球、カットボール、ツーシームの直球系は全て球速と回転数がシーズン平均を上回り、左右両サイドを使う制球力もさえ、６球種を操り、ワイルドカード争いでトップを走るマリナーズ打線を手玉にとった右腕は「投げていて気持ちいい」と充実感をにじませた。

今季１０勝目、シーズン投球回１２６回１／３は、ともにア・リーグ新人単独トップ。開幕から低迷したチームで孤立奮闘した渡米１年目が、実りある終盤を迎えようとしている。「とにかく継続が大事なんで、何とか最後までこの調子とこのペースで投げ続けられるようにと思います」と頼もしく残りシーズンを見据えた。