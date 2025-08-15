¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¶âÈ±¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡À÷¤áÄ¾¤·¤Ç¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶âÈ±¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ª¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¶âÈ±»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®ÅçÎÜÍþ»Ò
¡¡¾®Åç¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Îº¬¸µ¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë8·î¤âÃæÈ×¡¡8·î¸åÈ¾¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Æ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¸µµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÈ±¤È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï¤ÊÈ±¿§¡¡Ì¾Á°¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤À¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤·ÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Åç¤Ï2023Ç¯2·î¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±8·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î5Æü¤Ë¤ÏÉ×¤Ç¼Â¶È²È¡¦ËÌÂ¼¸ùÂÀ¤µ¤ó¤¬»àµî¡ÊµýÇ¯29¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤¬¤é¤¯¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÆþ¤êÅê¹Æ¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ª¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¶âÈ±»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®ÅçÎÜÍþ»Ò
¡¡¾®Åç¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Îº¬¸µ¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë8·î¤âÃæÈ×¡¡8·î¸åÈ¾¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Æ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¸µµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÈ±¤È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï¤ÊÈ±¿§¡¡Ì¾Á°¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤À¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤·ÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Åç¤Ï2023Ç¯2·î¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±8·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î5Æü¤Ë¤ÏÉ×¤Ç¼Â¶È²È¡¦ËÌÂ¼¸ùÂÀ¤µ¤ó¤¬»àµî¡ÊµýÇ¯29¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤¬¤é¤¯¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÆþ¤êÅê¹Æ¤òºÆ³«¤·¤¿¡£