元ブルゾンちえみ・藤原しおりさん、印象激変の“近影”公開 「35億」で大ブレイクから8年
元ブルゾンちえみこと、藤原しおりさんが13日、なちゅのインスタグラムに登場。近影を披露している。
なちゅは「この前、藤原しおりちゃんとCafeしたよ〜うれぴ。しおりちゃんとはもう付き合い10年以上とか?!本当に出会った初日から変わらない謙虚で、パワフルで面白くてカッコイイ!!＆きゃわぴい。そして、なぜか私の人生の節目にいつも居てくれる気がする」と伝えた。
続けて「悲しい事が重なったけど、しおりちゃんに会ってめっちゃ元気出た。しおりちゃんが晴れやかで最高だから。最近やってるトークライブ行きたいなぁあぁあ!!こーじ君とのトークが今から楽しみ過ぎるよ!!周りの友達が元気で幸せそうなのが最高に嬉しいよねっ。3時間とかあっとゆう間に喋り続けてた」と記している。
藤原は、2017年に日本テレビ系バラエティー『ぐるナイおもしろ荘』に後輩のお笑いコンビ・ブリリアン（20年3月10日に解散）と「ブルゾンちえみ with B」として出演。“キャリアウーマン”になりきり「35億」のせりふで決めるネタで優勝し一気にブレイクした。同年2月には『R-1ぐらんぷり』の決勝進出、8月には日本テレビ系『24時間テレビ』のチャリティーランナーを務めるなど活躍し、12月の『ユーキャン 新語・流行語大賞2017』では「35億」がトップ10を受賞した。20年3月に事務所を退所。24年3月には日本テレビ系バラエティー『行列のできる相談所』に出演していた。
