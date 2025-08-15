【女性必見】妊娠・出産・生理で痔になる!? 意外な原因を看護師が解説

妊娠中や出産後、月経前後になるとお尻の違和感を感じたことはありませんか? 実はこれ、女性が痔になりやすいサインかもしれません。女性はホルモンの変化や子宮の影響で血流が滞りやすく、便秘にもなりやすいため、特定の時期に痔が悪化しやすい傾向があります。女性が痔になりやすいタイミングについて、看護師の三木さんにお聞きしました。

監修看護師：

三木昭和（看護師）

看護師として約20年勤務。多様な科や部署で経験し、中間管理職として救急対応BLSの資格取得や医療安全管理者、感染対策などの重要な役割を担う。コロナ初年度は責任者の一人として発熱外来やトリアージマニュアル作成の対応。学生の看護体験担当や医療安全、感染対策のマニュアル・管理指針作成、講習担当などを経験。「患者への思いやりと、現場の医療従事者への思いやりを大切に」

編集部

女性が痔になりやすいのは、どのようなタイミングですか？

三木さん

女性が痔になりやすいのは、女性特有の生理的な変化が起こる時期です。具体的には、妊娠・出産と月経中が痔になりやすいタイミングです。この時期には、女性ホルモンの分泌が変化し、血液の循環が悪くなります。また、子宮が膨らんで、肛門周辺の静脈に圧力がかかることも、痔の発症や悪化の原因です。

編集部

妊娠中も痔になりやすいのですね。

三木さん

妊娠中は、女性ホルモンが多くなって血液がドロドロになり、子宮が大きくなって肛門の血管が圧迫されます。また、赤ちゃんが腸の動きを邪魔するため、便秘になりやすいことも要因です。これらのことが肛門の血管にダメージを与えて、痔になりやすくします。

編集部

出産時に、女性が痔になりやすいのも同じ理由ですか？

三木さん

出産時は、赤ちゃんを産むために強くいきみ、赤ちゃんの頭が肛門を引っ張ったり押したりします。これらのことが、肛門の血管にダメージを与えてしまうのです。そのうえ出産後は、便秘になりやすくいため便が固くなって、肛門に傷がつきやすくなります。

編集部

月経中にも痔になりやすいのは、なぜでしょうか？

三木さん

月経中は女性ホルモンの分泌が減少して血液の循環が悪くなり、子宮も膨らんで肛門周辺の静脈に圧迫をかけます。これらのことが、痔になりやすい原因です。月経中は、便秘にもなりやすいため、注意しましょう。

編集部

女性のライフステージに応じて、痔になりやすいタイミングがあるということですね。

三木さん

はい、そうです。女性は、年齢や体調によって痔になりやすくなることがあります。そのため、自分の状況に合わせて、痔の予防や対策を行うことが大切です。

※この記事はメディカルドックにて【【看護師監修】｢女性のほうが痔になりやすい｣理由を知っていますか？ 主な痔の原因は何？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。