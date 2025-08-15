Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』でカップル成立した中井大（ダイ）が、パートナーの中西瞬（シュン）からの愛情あふれるメッセージに感激した様子を見せた。

【映像】ダイシュンのラブラブ2ショット＆シュンからのメッセージ

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにダイが登場した。

ダイは番組内で、『ボーイフレンド』で出会ったシュンとの関係について「今お付き合いして、今は同棲をさせていただいてます」と報告。交際期間については「ついこの間、1年半記念でした」と明かした。

番組ではダイの話を聞いた後、稲田が「実際のところ、シュンさんがダイくんのことどう考えてるか気になりますよね」と切り出すと、ダイも「めっちゃ気になります」と反応。稲田は「ビデオ通話でお話を伺いたかったんですけども、ちょっとお喋りあんまり自信ないっていうことで、アンケートで」と説明し、シュンからのメッセージが用意されていることを告げた。

「ダイさんの好きなところですね。『童心があって可愛らしく優しいところ。物事に対していつもまっすぐに向き合えるところ』」と、まずシュンがダイの好きなところを紹介。続いて「普段は言えないけどダイさんに伝えたいことは『毎日考えることが多いけど、僕のことも見続けてくれてありがとう。こんなにも安心して誰かのそばにいれることが嬉しい。ダイなくなったら生きていけなさそうなので、これからも今まで通りよろしくね』」という心からの愛情表現が読み上げられた。

このメッセージに対し、ダイは「普段言えないけどっていうのはすごく嬉しい。僕も同じように思ってます」と笑顔で応え、照れながらも深い絆を感じさせた。