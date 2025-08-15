松たか子、40代になったとき「残された時間を大事に使う」と思った
女優の松たか子（48歳）が、8月14日に公開されたPodcast番組「木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト」に出演。40代になったとき「残された時間を大事に使う」と思ったと話し、阿部サダヲから「もう！？ 折り返しちゃう！？」と驚いた。
連続ドラマ「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）に出演している阿部サダヲと松たか子が、リスナーからの質問に答えていく中で、「阿部さんと松さんは40代を意識して何かしたことありましたか」という質問が寄せられる。
阿部は40代になったとき、小日向文世から「阿部ちゃん。40代はモテるよ？」と言われたが、「全然モテなかった」と話す。
松は「ええ！ 本当に？ 嘘、嘘。そんなことないでしょ？ あ、いつもモテるから気付かないんです」とフォローするが、阿部は「本当に期待したんですよね。そっからもう小日向さんの言うこと何も信じない」と語る。
一方、松は40代になったときに意識したことは特にないが、「でも、40代になってからの方が運動しようとか、習い事とか、自分の趣味、お裁縫とか刺繍とかなんかそういう時間をやっていこう、作っていこうみたいになんか積極的になった感じはあるかも」と話す。阿部は「余裕が出てくるんすかね？」と言うと、松は「それか、残された時間を大事に使う」と答え、阿部は「もう！？ 折り返しちゃう！？」と驚いた。
