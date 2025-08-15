今すぐ【マクドナルド】に走れーーーッッ！！ パケも可愛い♡「新作ドリンク」

連日の暑さで心も体も疲れたら【マクドナルド】に足を運んでみて。疲れを吹き飛ばしてくれそうな爽やかな味わいと涼しげなビジュアルの「新作ドリンク」が、きっと癒してくれるはずですよ。そこで今回は、暑さに負けないおすすめドリンクをまとめました。

限定のパッケージにも注目！

海を連想させるブルーと雲のような白のコントラストが印象的な「マックフロート® ブルーハワイ 2025」。現在実施中のハワイキャンペーンのラインナップの1つで、ブルーハワイと炭酸の爽やかさ、ソフトクリームの甘みを一度に楽しめる贅沢なデザートドリンクとなっています。リゾート気分を高めてくれる、可愛らしいハイビスカスのパッケージにも注目です。

思わず寄り道したくなる、第3弾

「寄り道マック」シリーズの第3弾は、甘酸っぱいブルーベリーの果肉を楽しめるフラッペが登場。「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」は、レアチーズ風味のフラッペにブルーベリーソースの紫が映える見た目の華やかさも楽しめます。@yuumogu22さんいわく「甘いんだけど意外とチーズ感ある」とのことなので、レアチーズケーキの再現度は高そうですよ。

夏にぴったりな爽快感とすっきりとした甘さを堪能できる【マクドナルド】の「新作ドリンク」。どちらも9月上旬まで販売予定なので、ぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる