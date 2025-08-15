お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、高校時代の初カレと似ている芸人について語った。

【映像】紅しょうが・稲田の元カレにそっくりな芸人

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、「元彼を思い出す人」というテーマで会話が展開された。

RIHOが「『この人見たら元彼思い出すな』みたいな人いますか」と質問を投げかけると、ぺえがバスケットボール選手の元彼、RIHOが「ザ・マミィの酒井さん」に似ている元彼について語った後、稲田も自身の経験を披露した。

「私も芸人っすね。高校の時につき初めて付き合った人が、ザ・パンチの松尾さんと田村淳さんにちょっと似てるんすよ」と稲田。2人の芸人の名前を挙げ、具体的な似ている点についても説明した。

「歯がちょっと正面から見えるのが多い人。めっちゃ似てるんですよ。歯が見える感じ」と、元カレの特徴的な口元について言及。「松尾さん歯多いんですけど。歯多いってか見える量が多いんですけど」と、特に松尾の歯並びとの類似点を強調した。

さらに「2人見ると『うわ！』ってなる。初めて付き合った人見てるって毎回思う」と、テレビで彼らを見かけるたびに高校時代の初恋を思い出すと語った。

稲田は「それも嫌じゃないです。なんか嬉しいってなる。懐かしいってなります」と、元カレを思い出すことにポジティブな感情を抱いていることも明かした。これに、ぺえも「わかるわかるわかる」と大きく頷き、共感を示した。