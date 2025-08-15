¡ÚÂ®Êó¡Û4-6·î´ü¤ÎGDPÇ¯Î¨¥×¥é¥¹1.0% 5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹ ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ±Æ¶Á¤â ¡ÖÍ¢½Ð¡×¤¬¥×¥é¥¹À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë
º£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÏÇ¯Î¨¤Ç1.0¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¡¢5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿4·î¤«¤é6·î´ü¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡Ö¼Â¼Á¡×¤ÇÁ°¤Î´ü¤ÈÈæ¤Ù¡¢0.3¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Î¨¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1.0¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¡¢5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¢½Ð¡×¤¬Á°¤Î´ü¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼Â¼Á¤Ç2.0¡ó¤ÎÁý²Ã¤È·øÄ´¤Ç¡¢GDP¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Í¢½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼«Æ°¼Ö¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬´ØÀÇ¥³¥¹¥ÈÊ¬¤òÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤ÇÃÍ²¼¤²¤·¡¢Í¢½ÐÂæ¿ô¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢GDP¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤òÀê¤á¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°¿©¤Ê¤É¤¬¸º¾¯¤·¤¿°ìÊý¡¢°áÎÁÉÊ¤ä¥³¥á¤Î¾ÃÈñ¤¬¿¤Ó¡¢5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£