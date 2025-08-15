22歳で3児のママとなるも電撃離婚した元K-POPアイドル、“肩のタトゥー”を隠した清楚な魅力で注目【PHOT】

22歳で3児のママとなるも離婚した元K-POPアイドルのユルヒが、清楚な魅力で注目を集めている。

【写真】ユルヒ、“がっつり”肩タトゥー

ユルヒは8月14日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真でユルヒは、黒のノースリーブトップスと白のショートパンツというシンプルで夏らしい服装をしている。髪はハーフアップで、全体として柔らかく親しみやすい雰囲気を醸し出した。

また、足元はグレーのルーズソックスを合わせているが、ほとんど素足に近く、その美脚ぶりが際立った。肩のタトゥーを隠していることもあり、清楚な印象だ。

（写真＝ユルヒInstagram）

別の写真では、淡いブルーの薄手のカーディガンと同系色のインナーを合わせ、さらに透明感を発揮。漂う上品さと落ち着きが魅力的で、ナチュラルな美しさが際立っている。

いずれにしても、3人の子どもがいる母親とは思えない。

（写真＝ユルヒInstagram）

写真を見たファンらは「女神だ」「美貌で暑さが吹き飛ぶ」「可愛すぎます」と絶賛の反応を寄せた。

なお、ガールズグループLABOUMのメンバーとしてデビューしたユルヒは、2018年にFTISLANDのチェ・ミンファンと結婚し、息子1人、娘2人を授かった。しかし結婚から5年後の2023年12月に離婚を発表した。

離婚後の今年3月にはドラマ『私のパートナーは悪魔』（原題）で復帰し、さらに6月まで放送されたリアリティ番組『走らなきゃ生き残れない』（原題）にレギュラー出演するなど、新たな挑戦を続けている。

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。