藤本美貴（40）が14日、インスタグラムを更新。モーニング娘。6期の同期で同日にZepp DiverCity (TOKYO)での東京公演「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」をもって芸能界を引退した、道重さゆみさん（36）の公演に足を運んだことを報告した。

藤本は、道重さんの色である、ピンクに染まった客席の写真を投稿。「『道重さゆみ』が作るピンクの世界を私も見に行かせていただきました。今日でアイドル道重さゆみを引退…モーニング娘。6期の同期として寂しいけど…これからの人生も最高に楽しんでほしいです」とエールを送った。そして「最高の時間をありがとうございました」と感謝した。

道重さんの引退は今年1月19日に所属事務所ジェイピィールームの公式サイトで発表された。「いつも道重さゆみを応援いただきありがとうございます。道重さゆみですが、今年の夏に開催予定のコンサートツアーをもって芸能活動を終了することとなりました」と発表。「一昨年末の『強迫性障害』との診断以降、仕事内容を制限しつつ可能な範囲で活動を続けて参りましたが、本人とも相談を重ね今回の結論に至りました」と説明。

道重さんも「一昨年末に『強迫性障害』と診断されて、正直ほっとした部分もありました。そして、一部の活動を制限しながら活動させていただいていました。ですが、その制限している仕事をいつまでも再開する事ができない今の自分へのもどかしさもある中、今まで出来てた仕事の中に、もうできないかもしれないと思う事も増えてきました」と振り返り、「そんな中で活動を続けていくのは、難しい、限界だな、と感じるようになり、会社にもその都度、相談させていただいていました。そして、今回、この決断をさせていただきました」などと経緯を明かしていた。