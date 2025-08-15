全日本大学選抜相撲十和田大会が14日、青森・十和田市相撲場で行われ、全国から選抜された12校（東日本9校、西日本3校）が参加した。同会場で行われるのは6年ぶりで、改修工事後初めての開催となった。

5人制の団体戦は、中大が初優勝を果たした。予選を2勝8点の5位で通過し、準々決勝は駒澤大に3―2で勝利。準決勝は、東日本学生選手権優勝の日大を3―2で破った。決勝は東洋大と対戦。先鋒・竹田連汰朗（2年）が敗れたものの、二陣・市川太陽（4年）と中堅・今田光紀（2年）が勝って白星を先行させ、副将・田村吏玖（4年）が動きの速い山岸力（東洋大3年）を組み止めて右からの下手投げで勝負を決めた。さらに大将・兼田尚柔（2年）も勝って4―1で締めくくった。中大は今季初優勝で、第60回を迎えたこの大会でも初めての優勝を飾った。

95人が参加した個人戦は、バヤルボルド（日体大2年）が頂点に立った。準決勝では、東日本学生選手権の決勝で下した西出大毅（日大1年）と対戦。過去4戦全勝と好相性の相手を、立ち合い当たってすぐの引き落としで下した。決勝は2学年先輩にあたるリ・ビル・クリストファー（日体大4年）と対戦。立ち合い相手の左変化についていって右四つからすぐに左上手出し投げで決めた。バヤルボルドは6月の東日本学生選手権に続いて今季2個目のタイトル獲得。全国優勝は自身初となった。

▽団体戦 準々決勝

日体大 5―0 早大

東洋大 3―2 東農大

日大 3―2 拓大

中大 3―2 駒澤大

▽準決勝

東洋大 3―2 日体大

中大 3―2 日大

▽決勝

中大 4―1 東洋大

竹田連汰朗 突き出し 角田虎紀○

○市川太陽 下手投げ 福原丈一朗

○今田光紀 送り出し 菅原悠翔

○田村吏玖 下手投げ 山岸力

○兼田尚柔 はたき込み 奥田史祐

▽個人戦 準々決勝

クリストファー（日体大4年） 押し出し ムンフビルグーン（日大1年）

森田陽彦（金沢学院大3年） 寄り切り 角田虎紀（東洋大4年）

西出大毅（日大1年） 寄り切り 児玉亮（拓大4年）

バヤルボルド（日体大2年） 押し出し 田村吏玖（中大4年）

▽準決勝

クリストファー 寄り切り 森田陽彦

バヤルボルド 引き落とし 西出大毅

▽決勝

バヤルボルド 上手出し投げ クリストファー