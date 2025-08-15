IFHA（国際競馬統括機関連盟）は14日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第6回中間発表を行った。

1月1日から8月10日までの主要レースが対象で先月の発表から上位陣に変動はなく、6月に英ロイヤルアスコット開催のセントジェームズパレスSを制したフィールドオブゴールド（牡3＝英国）、同じくJ＆T・ゴスデン厩舎で同開催のプリンスオブウェールズSを制したオンブズマン（牡4）、サウジC覇者フォーエバーヤング（牡4＝矢作）が127ポンドで首位タイとなっている。

この中間、出走したメンバーでは英キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSを制したカランダガン（セン4＝フランス）が前回と変わらず125ポンドで7位タイ、同2着カルパナ（牝4＝英国）、仏モーリスドゲスト賞覇者サジール（牡4＝フランス）、米ホイットニーS覇者シエラレオーネ（牡4＝米国）、英ナッソーS覇者ワール（牝3＝アイルランド）が120ポンドで新たに20位タイにランクインした。

23年はイクイノックス（牡6）が日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンカップ1着）で年間1位に輝いた。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。