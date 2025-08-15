タレントのぺえが、長期間交際していた元彼について赤裸々に語った。

【映像】ぺえの元カレ

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、「元彼を思い出す人」というテーマで会話が展開された。

RIHOが「『この人見たら元彼思い出すな』みたいな人いますか」と質問を投げかけると、ぺえは「本気でバスケをしてる彼氏と付き合ってた期間が長かったから」と切り出した。「だから、バスケ選手とかバスケをすごくしてる人を見るとちょっと思い出す」と元彼との思い出について語り始めた。

特に「『ああ！』っていう。『あ、このドリブルの音！私も聞いてた！』って思う」と、ドリブルの音が鮮明に記憶に残っているようだ。

稲田から「聞きたくないと思います？」と、元彼を思い出すことが辛いのではないかと質問されると、ぺえは「ならない。これだった〜ってなる」と即答。「なんかその雰囲気をこう感じると、もう1回恋愛したいってなる。楽しかったな、あの時って」と、むしろ前向きに捉えていることを明かした。