テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）とかつてエンゼルス同僚のマイク・トラウト外野手との対決を報じた。

大谷は１３日（日本時間１４日）、敵地エンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、古巣相手に初登板。２３年ＷＢＣ決勝以来となるトラウトとの勝負は２打席連続三振に封じた。しかし、今季最長４回１／３を５安打４失点で、エンゼルス時代の２３年８月９日（日本時間１０日）以来７３５日ぶりの勝利はならず、チームは逆転負けで今季エンゼルス戦６戦全敗。４月２７日以来、１０８日ぶりに首位から陥落したことを映像とともに紹介した。

羽鳥アナは「ピッチャーとしては初めてエンゼルスと対戦するということで注目されました。（トラウトは）２三振でした」と伝えた。これに元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「圧勝ですね」とひとこと。

そして「僕ね、ドジャースの勝敗とか気にしていないです」ときっぱり。そして「無理ですよ、集団スポーツが毎年優勝するなんて。だけど大谷さんが毎年ホームラン王をとるというのは可能性あると思っている。僕はそっちですね」と大谷の個人成績に期待を込めていた。