東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6495　高値0.6569　安値0.6483

0.6634　ハイブレイク
0.6602　抵抗2
0.6548　抵抗1
0.6516　ピボット
0.6462　支持1
0.6430　支持2
0.6376　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5917　高値0.5991　安値0.5909

0.6051　ハイブレイク
0.6021　抵抗2
0.5969　抵抗1
0.5939　ピボット
0.5887　支持1
0.5857　支持2
0.5805　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3817　高値1.3820　安値1.3745

1.3918　ハイブレイク
1.3869　抵抗2
1.3843　抵抗1
1.3794　ピボット
1.3768　支持1
1.3719　支持2
1.3693　ローブレイク