東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6495 高値0.6569 安値0.6483
0.6634 ハイブレイク
0.6602 抵抗2
0.6548 抵抗1
0.6516 ピボット
0.6462 支持1
0.6430 支持2
0.6376 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5917 高値0.5991 安値0.5909
0.6051 ハイブレイク
0.6021 抵抗2
0.5969 抵抗1
0.5939 ピボット
0.5887 支持1
0.5857 支持2
0.5805 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3817 高値1.3820 安値1.3745
1.3918 ハイブレイク
1.3869 抵抗2
1.3843 抵抗1
1.3794 ピボット
1.3768 支持1
1.3719 支持2
1.3693 ローブレイク
