「テレ朝ドリフェス2025」今年も開催決定！第1弾出演アーティスト6組発表

毎年豪華アーティストが出演する「テレビ朝日ドリームフェスティバル」が今年2025年も11月に開催決定。3日間にわたり、幕張メッセに豪華アーティストが集結する。

第1弾として、11月2日（日）に出演するアーティスト6組が発表された。

2020年にソロ活動を開始し、2022年にメジャーデビュー。音楽・タレント・女優・モデルと多方面で活躍するano。

2001年に結成、2012年にメジャーデビュー。2024年にはKアリーナ横浜での15周年記念公演を成功させ、2025年2月から7月にかけてホール＆ライブハウス15公演・アリーナ4箇所8公演をまわる過去最大規模となる全国ツアーを開催したクリープハイプ。

神奈川県川崎市出身の3ピースロックバンドで、2025年4月にバンド恒例となる野音公演「SHISHAMO NO YAON!!!」の10回目を記念した東京・大阪4日間のライブを成功させたSHISHAMO。

2013年結成、神奈川県川崎市出身。アニメやCMなど多くの楽曲を手がけ、日本武道館や横浜スタジアムなどでの公演も超満員で成功させる、常に進化し続ける目が離せないバンド・sumika。

繊細で力強いサウンドが魅力のオルタナティブロックバンドで、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて2冠を達成し、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー、初のヨーロッパツアーの開催も発表した羊文学。

福岡発の3人組ロックバンドで、SNSでも話題のリアルなラブソングがZ世代に支持され、2026年1月の横浜アリーナ2days公演は即完売したマルシィ。

豪華6組が盛り上げる2日目のライブと、今後の出演アーティストの発表に注目だ。