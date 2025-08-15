第5子女児を出産した元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が14日、インスタグラムを更新。次女を「夢空(ゆめあ)」と名付けたと明かした。

「命名 我が家の次女の名前が決まりました 5人目次女の名前は…夢空(ゆめあ)に決まりました」と報告。新生児を顔出しし、命名書には達筆で「夢空」と書かれていた。

「家族みんなが納得する名前が良かったので 家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて (ゆめあ)と言う名前に決めました これからは希空、青空、昊空、幸空に続き 夢空をどうぞ宜しくお願いします」とつづった。

13日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）では家族内で、次女の名前をめぐって意見が対立していると明かしていた。

辻は自身のYouTubeチャンネルの一部を紹介する形で番組にVTR出演。「何個か候補はあるんだけど。でも顔を見て決めようかなと思ってるし。私とたぁくん（夫の杉浦太陽）がちょっとキラキラネーム寄りにいっちゃってて」と打ち明けた。杉浦夫妻はキラキラネームを提案したというが、子供たちが反対したという。

三男幸空（こあ）君を除く、長女希空（のあ）、長男青空（せいあ）君、次男昊空（そら）君の3人については「わりと一緒な感じなんです。めちゃくちゃ割れてるんですよ。家族内で」とキラキラネームに反対していることを明かした。

さらに番組ナレーションでは、辻が次男の名前候補として、ドラゴンボールの主人公、孫悟空をもじった「悟空」を提案していたことを伝えた。