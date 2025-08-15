１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．９６ドル（＋１．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８３．２ドル（－２５．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７９８．２セント（－５１．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０３．５０セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．００セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００８．５０セント（－１５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．０９（＋０．２７）
出所：MINKABU PRESS
