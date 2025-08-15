１４日の米株式市場の概況、ＮＹダウは３日ぶり小反落 ７月ＰＰＩが重荷 １４日の米株式市場の概況、ＮＹダウは３日ぶり小反落 ７月ＰＰＩが重荷

１４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１１．０１ドル安の４万４９１１．２６ドルと３日ぶり小反落した。７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は前月比０．９％上昇となり、伸び率は市場予想を上回った。インフレ懸念が広がるとともに、利下げ観測が後退するとの見方から物価指標に反応した売りが出たものの、押し目買いに支えられＮＹダウは下げ渋った。



スリーエム＜MMM＞やホーム・デポ＜HD＞が軟調推移。ディア＆カンパニー＜DE＞が売られ、タペストリー＜TPR＞やコヒレント＜COHR＞、アドバンス・オート・パーツ＜AAP＞が急落。アイボッタ＜IBTA＞が下値を探った。一方、マクドナルド＜MCD＞とＪＰモルガン・チェース＜JPM＞が値を上げ、インテル＜INTC＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は２．４８ポイント安の２万１７１０．６６と３日ぶり小反落した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞とテスラ＜TSLA＞が冴えない展開。バンブル＜BMBL＞とインテュイティブ・マシーンズ＜LUNR＞が株価水準を大きく切り下げた。一方、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が上伸。ネットフリックス＜NFLX＞が買われ、テラウルフ＜WULF＞が急伸した。



