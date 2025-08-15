イケメン大学生が“整形総額1000万円超え”のスタイル抜群美女と“わがままボディ”のグラドルから熱烈アピールを受け、美女に挟まれ頭を抱える一幕があった。

【映像】イケメンを巡る美女たちのセクシーな水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

シャッフル生活6日目。Island PINKで再会を果たしたみれい（24歳／グラビアアイドル）と2ショット中手をつないでハグをしただいすけ（24歳／大学生・モデル）。もも（24歳／小悪魔agehaモデル）からも2ショットに誘われ、デートの最中「私とも手つないでほしい」と言われるままに“上書き手つなぎ”をした。

2人との2ショットを終え、悩ましい様子で勢いよく頭を抱えるだいすけ。スタジオの鈴木は「頭抱えてる(笑)」とツッコミを入れ、ゲストの八村は「自分のせいな気がするけどな〜」と冷静に指摘した。インタビューでは「これからどうしましょう」と苦笑いを浮かべ「（2人の想いを聞いて）ごちゃごちゃになってます」と困惑するだいすけ。2人の美女の間で揺れまくるだいすけに、峯岸も「だいすけ〜！しっかり！」と声を上げた。