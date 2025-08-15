クールな世界女王の“後輩想い”の一面が飛び出した。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。緊張が一瞬ほぐれた美女とイケメンプロの一瞬のやり取りが話題となっている。

【映像】ギャップ全開！ 美人すぎるポーカープロの“励ましボイス”

トッププロ8名で争われたトーナメントも、残るは2名のみ。世界女王・岡本詩菜と東大天才若手プレーヤー・新田渓による優勝をかけたヘッズアップは、岡本が“バレたらゲーム終了”のブラフベットを見事に通し、勝利を決定的なものとしていた。

そうした状況の中、トーナメント開始から約10時間が経過し、さっきまでピンと張り詰めていた両者の表情もさすがに緩み始める。岡本のブラフを読みきれず、徐々に追い込まれていく新田はふと「ヤバい、半分ヤっちゃった」と、気づいたら半減していた残りチップをみて思わずぼやいてしまう。

それに対し岡本も、少し横に背伸びするようにリラックスしながら「まだまだこれからだよ！」と、ここでは“お姉さん”の一面を見せ、後輩を励ますのだった。

真剣勝負の合間で一瞬見えたトッププロの本音のやり取りに視聴者も「しいな先輩」「新田さん、呑まれてる？」「いやもう心折れたろ」などとコメント。なお結果は、最後まで集中力を切らさず戦った岡本がヘッズアップを制し、大会の初代王者に輝いた。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）