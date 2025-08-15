トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が１５日、米アラスカ州で首脳会談を行う/CNN via CNN Newsource

キーウ（ＣＮＮ）トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が１５日、米アラスカ州で首脳会談を行う。会談は、少なくとも米国側は、ウクライナでの戦争に終止符を打つことを目指している。和平合意には、領土面に関する合意が必要となる。ロシアは現在、ウクライナ領の約５分の１を占領している。

トランプ氏は８日、停戦合意には「領土の一部交換」が伴う可能性を示唆したが、具体的にどの地域を指しているかは不透明だ。ウクライナは一部領土の譲渡を断固拒否している。ロシアもこの考えを拒否している。

フランスのマクロン大統領は１３日、トランプ氏が欧州首脳との電話会談で、米国は停戦を望んでいること、ウクライナの領土問題は同国のゼレンスキー大統領抜きに交渉することはできないことを「非常に明確に」述べたと明らかにした。

モスクワでウィトコフ米特使に提示されたと報じられている提案の一つは、停戦と引き換えにウクライナが東部ドンバス地方（ドネツク州とルハンシク州）を割譲するというものだ。

しかし今週、ロシア軍はドブロピリア北東部で大規模な進攻を開始しドネツクでの戦況は急速に悪化した。これにより、ウィトコフ氏がクレムリン（ロシア大統領府）と協議してきた同地域の支配権は揺らいでいる。

「交換」はどのようなものになるか

ゼレンスキー氏が数万人の民間人と兵士にドネツク州からの自主的な退去を命じれば、政治的ダメージとなるだろう。多くが拒否する可能性もあり、現実的には不可能とみられる。

ロシアの譲歩を期待できる妥当な選択肢はほとんどない。ロシアは北部の国境地帯であるスーミとハルキウ近郊を掌握している。プーチン氏はこれらを「緩衝地帯」と呼んでいるが、ウクライナの一部でもあるため、対等な「交換」の対象にはならない。

他の占領地域はどうか

ウィトコフ氏とクレムリンでの会談をめぐる混乱の一部は、プーチン氏が最大限の戦争目標から後退し、ドネツクのみと引き換えに停戦の可能性を認めたのではないかという点だった。プーチン氏は一部占領地域４州すべてをロシア領に加えることをこれまでずっと望んできた。

ロシアはドネツクの大部分とルハンシクのほぼ全域を掌握している。しかし、ヘルソンとザポリージャはそれぞれ３分の２程度しか制圧していない。

プーチン氏は、ウクライナが支配するヘルソンとザポリージャの一部をウクライナの支配下に置くことに同意するだろうか。それはまだ不透明だ。しかし、ウクライナがこの地域を割譲すれば、広大な土地をロシアに引き渡し、ザポリージャ市民に退去かロシア国民になることを求めなければならないため、これも実現不可能だろう。ゼレンスキー氏は、２０１４年にロシアによって違法に併合され、２２年の全面侵攻の足掛かりとなったクリミア半島を引き合いに、領土の割譲は、さらなる侵略の踏み台に利用されるだけだと警告している。

今、前線を凍結するのはどうか

ウクライナを支援する欧州各国は、現在の接触線を交渉の出発点とすることを示唆している。これは譲歩というわけではないが、重要なトーンの変化と言える。長年にわたり、欧州とウクライナ、バイデン前政権は、占領されたウクライナ地域に対するロシアの支配を決して承認も容認もしないと宣言してきた。しかし、トランプ政権に変わって以降、そうした態度は軟化し、前線を凍結する可能性をひそかに示している。

実のところ、それは今、ウクライナにとって良い結果となるだろう。ここ数日のドブロピリア近郊におけるロシアの進軍は決定的なものにはなっていないものの、前線全体では、数カ月にわたる前進で戦略的な戦果を得つつある。プーチン氏がここ数カ月にわたるトルコ・イスタンブールやアラスカでの外交で時間を稼ごうとしているのは明らかだ。

ウクライナにとって最良の結果は、トランプ氏がこれまで示唆してきたように会談の「最初の２分」で合意は不可能だと断言し、ロシア産エネルギーの主要顧客であるインドと中国に二次制裁を科すことだ。

しかし、トランプ氏とプーチン氏の関係はしばしば米国の長期的な安全保障上の利益を覆すような不透明なつながりの上に築かれている。したがってアラスカでの会談の結果はウクライナにとって不利なものとなる可能性が高く、大きな賭けとなることは間違いない。