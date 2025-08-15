京畿道（キョンギド）は光復（解放）８０周年を記念し、安重根（アン・ジュングン）義士の遺墨「長嘆一聲 先弔日本」を今年５月末に韓国内に持ち帰ることに成功したと１４日、発表した。京畿道は、安義士のもう一つの遺墨「独立」の返還も推進している。

幅４１．５センチ、長さ１３５．５センチの絹布に書かれた「長嘆一聲 先弔日本」は、安義士が１９１０年３月、死刑を前に中国旅順監獄で書いたものだ。「大声で長く嘆き、日本の滅亡をあらかじめ弔う」という意味で、死を目前にしても揺らぐことのなかった安義士の気概と歴史観が込められている。

安義士はこの遺墨を、当時旅順刑務所と裁判所を管轄していた日本帝国関東都督府の高位官僚に手渡したが、２０００年に京都市に居住する該当の官僚の子孫の家で発見された。京畿道関係者は「国内で一度も実物が公開されたことのない作品」と説明した。

京畿道が返還を進めているもう一つの遺墨「独立」は、安義士が１９１０年２月に書き、日本人看守に渡したものだ。「私は祖国の独立のために死ぬ」という固い信念を二文字に凝縮した彼の代表作の一つで、国内でも数回展示されたことはあるが、完全な返還はまだ実現していない。