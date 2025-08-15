ジェニファー・アニストンが、元夫ブラッド・ピットと交際していたことのあるグウィネス・パルトロウと、ブラッドの話題で盛り上がることがあると明かした。2000年から2005年までブラッドと結婚していたジェニファーは、90年代にブラッドと婚約までしていたことのあるグウィネスと、その共通の元カレを話題にしないことは難しいとしている。



【写真】こんなときもありました…ブラッド・ピットとジェニファー・アニストンの２ショット

ヴァニティ・フェアとのインタビューで、友人であるグウィネスとブラッドについて話すことがあるかと尋ねられると「もちろんよ。しないなんてあり得る？女子トークよ？」「私たちはいつもアドバイス交換をしてる。『こういう時どうする？それにはどうしたらいい？良いお医者さんいる？』とかね」と答えた。



そして、2005年のジェニファーとの離婚後、ブラッドが『Mr. Mrs. スミス』で共演したアンジェリーナ・ジョリーと交際し始めた当時は、世間に「楽しい話題」を提供できただろうとして、「人々にとっては楽しい読み物だったでしょうね。昼ドラがなければ、タブロイド紙があるって感じでね。こんなことが起きてしまったのは本当に残念だけど、現実に起きてしまった。私は心の底から傷ついたけどね」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）