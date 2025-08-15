ソン・フンミン、欧州王者に敗れた古巣トッテナムに愛のあるメッセージ「落ち込んでいる時間はないよ」

13日、昨季のUEFAチャンピオンズリーグ王者とUEFAヨーロッパリーグ王者が対戦する、UEFAスーパーカップが行われた。

CL王者PSGとEL王者トッテナムによるこの一戦は、2-2で決着がつかず、PK戦へ突入。

PK戦では4-3でPSGが勝利し、栄冠を手にした。

昨季17年ぶりに主要タイトルを獲得したものの、リーグ戦での成績不振により当時の監督アンジェ・ポステコグルー氏を解任し、今季からトーマス・フランク監督が指揮するトッテナム。

新体制での初の公式戦とあって、今シーズンの行方を占う重要な一戦となるこの試合だったが、惜しくも敗退となった。

この敗戦を受け、今夏、10シーズンの在籍期間を経て退団した元キャプテン、韓国代表FWソン・フンミンが自身のSNSで古巣にエールを送った。

チームの新キャプテンであるクリスティアン・ロメロが映った写真とともに、「君たちを誇りに思う。直に良い結果が得られるだろう。落ち込んでいる時間はないよ。ポジティブに、来たる大きなシーズンに向かって気持ちを切り替えよう。今でも君たちのことを思っているよ」とメッセージを投稿。

チームを労うともに、新シーズンに向けた励ましの言葉をかけた。

アメリカの地で新たな挑戦を始めたソン・フンミンだが、その心には今も古巣への深い愛情が残っているようだ。