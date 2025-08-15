大病告白のミス・コリア出身女優、半年ぶりの近況報告　薬物で有罪・性売買容疑の波乱万丈人生

女優のソン・ヒョナが腎盂腎炎（じんうじんえん）を患っていることを告白してから、約半年ぶりに近況を伝えた。

【写真】麻薬に性売買疑惑、元夫は死…ソン・ヒョナの人生

ソン・ヒョナは8月14日、自身のインスタグラムに自撮り写真を投稿。明るい笑顔を見せている。

「こんにちは、お久しぶりです。皆さんお元気ですか？」と挨拶したあと、「スマホを変えたときにパスコードを忘れてしまい、アカウントがロックされていたんです。ようやく復元できました」と、この半年間、ファンと交流できなかった理由を説明した。

続けて「心配をかけてしまってごめんなさい。私は元気です。久しぶりに（インスタグラムを）覗いてみたら心配のメッセージがたくさん…。もうそろそろ秋ですね。皆さんファイトです」とファンにメッセージを寄せた。

（写真＝ソン・ヒョナInstagram）

ソン・ヒョナが闘病を告白したのは、今年2月のこと。インスタグラムに長文を投稿し、「私、これまでかかったことのない“腎盂腎炎”という病気になってしまいました。多分、かなりのストレスが原因だと思いますが、本当にとても痛いです」と告白していた。

さらに「腰が痛くて椎間板ヘルニアだと思って整形外科に行ったら、内科への紹介状をもらい、大きな病院で検査したら憩室炎と診断されました。でも薬を飲んでも良くならず、再検査で腎盂腎炎だと言われました」と経緯を説明し、「バカみたいに時間を無駄にして病気を悪化させてしまい、今は何もできない状態です。すぐ治る病気ではないけれど、入院して点滴治療を続ければ少し早く回復するそうです。でも冬休み中で入院できる状況でもなく、体調が悪いと家の中も荒れ放題、心まで荒んでしまって…少しだけ休んで戻ってきます」と心境を綴っていた。

◇ソン・ヒョナ プロフィール

1975年7月23日生まれ。1994年のミス・コリア選抜大会で3位に入賞し、芸能界デビュー。ドラマ『ホジュン 宮廷医官への道』『イ・サン』などに名作ドラマに出演。2002年に薬物容疑で執行猶予付きの有罪判決を受ける。その後、離婚や出産を経て、2014年には性売買容疑が浮上するも無罪判決を受ける。2018年にドラマ『波よ 波よ〜愛を奏でるハーモニー〜』で女優業に復帰し、2019年10月に出演したバラエティ番組でシングルマザーとしての生活苦を告白した。