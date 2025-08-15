やる気ゼロの日でも始められる、心理学が勧める「最初の一手」とは？
「やることは分かっているのに、手が動かない」。その焦りと自己嫌悪、もう終わりにしませんか？ 心理学は、“気合い”ではなく“仕組み”で人は動けることを示しています。新刊『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』（筑波大学・外山美樹教授）は、意志力に頼らずに行動と継続を生み出す実践法を解き明かす一冊。本稿ではそのエッセンスを抜粋し、今日から使える「良い習慣を続けるための心理テクニック」を紹介します。
「やる気待ち」ではいつまでも始められない
「心理学」と聞くと、どんなイメージを思い浮かべますか？
「人の心を読む学問」や「カウンセリングの技術」――そう考える人も多いでしょう。けれど、心理学の世界はそれだけではありません。
実は、私たちの日常生活のあらゆる場面で、心理学の知恵を活用できるのです。
たとえば、「やる気が出ない」「ついスマホをいじってしまう」「なぜか決断できない」――こんな経験、誰にでもありますよね？
こうした、よくある悩みにも、科学的に解明された法則やメカニズムが存在します。そしてそれを知れば、誰だって、もっと賢く、ラクに、効率的に行動できます。
私は大学で心理学を教えながら、特に「モチベーション」に関する研究を行っています。
ちょっとした工夫で、やる気は驚くほど変わる――そんな面白い発見が、心理学にはたくさん詰まっています。
心理学を学ぶと、世界の見え方も、自分の動き方もガラッと変わります。
この本は、心理学の基本を学び、それを実生活に活かすことを目的とした入門書です。特に、
・行動を起こすこと
・継続すること
・誘惑に打ち勝つこと
といった課題に焦点を当て、どのように克服すればよいのかを探っていきます。
意志力は有限――有名実験が示す「我慢の代償」
「面倒な仕事をつい先延ばしにしてしまう」
「勉強に集中できない」
「ダイエットは3日で挫折」
こんな悩み、あなたにもありませんか？
でも安心してください。心理学の研究によって、その解決策が明らかになっているのです。
「どうすれば行動できるのか？」
「どうすれば続けられるのか？」
これは、人類が長年にわたって向き合ってきたテーマです。
そのカギを握るのが、「自制心（セルフコントロール）」。
誘惑を我慢して、やるべきことに集中する――いわば「意志の力」です。
「強い意志さえあれば、なんでもできる！」……本当にそうでしょうか？
心理学の実験結果が示しているのは、意外な事実。
意志の力は、消耗するのです。
ある実験では、実験参加者の目の前にチョコレートとラディッシュ（大根）を用意し、次のように伝えました。
・Aグループ
→「チョコレートを食べてOK！」
・Bグループ
→「チョコレートは禁止。代わりにラディッシュを食べて！」
その後、どちらのグループにも、非常に難しいパズルを解いてもらいました。
その結果はどうなったでしょうか？
→チョコレートを食べたAグループは、粘り強く挑戦し続け、
→ラディッシュを食べたBグループは、すぐに諦めてしまいました。
この実験が示しているのは、「誘惑に耐えると、意志の力は消耗する」ということ。
私たちのこころのエネルギーには限界があるのです。
「強い意志さえあれば、なんでもできる！」は幻想かもしれません。
「自分を動かす方法」を知ることから、始めよう
努力は美徳。たしかに、そういう一面はあります。
でも、心理学はこう教えてくれます。
がむしゃらに頑張るより、効率的にエネルギーを使うほうがずっと簡単。
私たちは毎日、無意識のうちにたくさんの決断をしています。その一つひとつが、少しずつ意志の力を消費します。
だからこそ、「やるぞ！」と気合いだけで乗り切ろうとせず、「心理学が示す正しい努力の方法」を知ることが重要なのです。
※本稿は、『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。