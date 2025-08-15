¡Ú»»¿ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æþ¾Þ¼ÔÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ½ÎÄ¹¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û»Ò¤É¤â¤¬¼«¤éÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤È¤Ï¡©
10Ç¯Ï¢Â³¤Ç»»¿ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æþ¾Þ¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉ§º¬»ÔÈ¯¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë½Î¡Ö¤ê¤ó¤´½Î¡×¡£Å·ºÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¶µ°é¥á¥½¥Ã¥É¤ò¡¢½ÎÄ¹¤ÎÅÄîµµü»á¤¬½é¸ø³«¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø10Ç¯Ï¢Â³¡¢»»¿ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æþ¾Þ¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿½ÎÄ¹¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¡Ö»»¿ôÎÏ¡×¤Ï¾®3¤Þ¤Ç¤Ë°é¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤òÈ´¿è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö»»¿ô¸¡Äê¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»»¿ô¸¡Äê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òµé¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¾®3ÄøÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤Ï9µé¡×¡Ö¾®4ÄøÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤Ï8µé¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¹ÍÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼ê½ç¤µ¤¨¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ò¤±¤ëÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢7³äÄøÅÙ¤È¤ì¤ì¤Ð¹ç³Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂçÂÎ¼õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö»»¿ô¤Ï»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¼ê½ç¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ò¤±¤ëÌäÂê¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»»¿ô¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÃæÆÇÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á
¡¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÇ¯¤ÎÌäÂê¤ÎÀµÅúÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á
¡¡£¾Íè¡¢¼õ¤±¤ë»î¸³¤Ç³Î¼Â¤Ë7³ä¤È¤ëÎý½¬¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á
µé¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÃæÆÇÀ¡×¤¬¤¢¤ë
¡¡¤Þ¤º¡¢¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¥Ò¥ó¥È¤Ï¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤Ð¤ó¤Ë¤Ïµé¤¬¤¢¤ê¡¢¾ºµé¤¹¤ë¤È¾Þ¾õ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤ê¤ó¤´½Î¤Ç¤Ï¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µé¤¬¾å¤¬¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÄ©Àï¤·¡¢µé¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÎÊó½··Ï¤Î²óÏ©¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤Ï¶¯¤¤ËþÂ´¶¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÃæÆÇÀ¤òÀ¸¤ß¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¢ª·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¢ª¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¥¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥½¨¤Ê»Ò¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç1¡Á2Ìä¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëºö¤È¤·¤Æ¡¢100¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯100°Ê¾å¤ÎÃÎ¼±¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î³ØÇ¯Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤·¤«¤Ê¤¤»Ò¡Ê100¤ÎÃÎ¼±¡Ë¤È¡¢¾å¤Î³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë»Ò¡Ê200¤ÎÃÎ¼±¡Ë¤¬¡¢100¤ÎÃÎ¼±¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬100ÅÀ¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÅöÁ³¡¢Ê¬Êì¤¬Âç¤¤¤¸å¼Ô¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ï¡¢100¤ÎÃÎ¼±¤Î»Ò¤¬1³ä´Ö°ã¤¨¤ë¤È90ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢200¤ÎÃÎ¼±¤Î»Ò¤¬1³ä´Ö°ã¤¨¤Æ¤â180ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡Æþ»îÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»ñ³Ê»î¸³¤ä¸¡Äê»î¸³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢7³ä¤È¤ì¤ì¤Ð¹ç³Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï8³äÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï7³ä¤È¤ì¤ì¤ÐOK¡£100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹ç³Ê¤·¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»î¸³¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢»»¿ô¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò³Î¼Â¤ËÄ¶¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
