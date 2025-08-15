「lose your touch」の意味は？答えが気になりすぎる…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、練習不足のときに起こる現象です。

果たして、正解は？

正解は「腕が鈍る・感覚を失う」でした！

直訳すると「指や手で触れたり感じたりすることができなくなる」という意味。

ですが「lose your touch」は、以前は得意だったことや上手にできていたことが、長い間やっていないうちにできなくなってしまう、もしくは感覚が鈍ってしまう状態を表す言葉ですよ。

「I used to be great at solving puzzles, but I think I’ve lost my touch.」

（以前はパズルを解くのが得意だったけど、腕が鈍ったみたいです）

似た表現に、「fall out of practice」＝「練習不足で腕が鈍る」や「get rusty」＝「腕が鈍る・錆びつく」があります。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。