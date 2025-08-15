【夜風水】運気を上げる夜の行動は？
夜の時間帯と風水の関係
夜の時間帯は、風水において“リセットの時間”と考えられています。睡眠時や太陽が沈む時間は、運気の切り替えのポイントとなるため、開運を意識するならば夜の時間の過ごし方はとても重要になってくるのです。
運気アップ＆快眠に繋がる寝室の整え方
寝室は夜の時間を過ごす大切な場所。だからこそ、人それぞれのこだわりがあるかと思います。
風水において、湿気は陰の気を溜め込むことに繋がるので、禁忌の一つとなります。布団やベッドシーツなどは日々しっかりと整えて、万年床にならないように意識しましょう。
また、ベッドで寝ている方はベッドの下に汚れやほこりが溜まっていることも。ほこりは運気を落とすことに繋がるため、ベッドの下の掃除はこまめに行うと◎
寝具の色は、黒色は避けて白や黄色といった明るい色を取り入れると運気を上げてくれます。そして、夜寝る前に10分ほど窓を開けて換気をすることもおすすめです。さらに、朝起きたときにも窓を開けて換気をしてあげるとなおいいですよ。
就寝前に行いたい！運気リセット術
就寝前の大切な行動は、寝る一時間前からはスマホを見ないように工夫すること。また、アロマを焚いたり好きな音楽をかけるなど、少しでも自分がリラックスできると思えることを行ってみてください。そうすることで、その日一日の中で悪かったこと、運気が落ちていたなと感じたことをリセットさせることに繋がります。
夜にやらないで！NG行動
先ほど、夜寝る前に窓を開けて換気を、とお伝えしましたが、寝る際にはしっかりと窓を閉めて戸締りすることを忘れずに。夜は悪いもの＝陰の気が動きやすくなるため、窓を開けっぱなしで寝ていると運気が下がってしまう危険性が。
また、夜に大きな声で騒ぐ、話すことも風水ではNGとされています。大きな音を出すことで、良くないものを招いてしまうと言われているため、注意しましょう。
最後に
夜の時間は、風水においても日々の生活においても、ただ眠るだけではなく、しっかりと良い睡眠を取ることが何よりも大切となります。疲れて帰ってきて、休むべき場所だからこそ、しっかりと見直してみてくださいね。