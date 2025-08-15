【夜風水】運気を上げる夜の行動は？

夜の時間帯は、風水において“リセットの時間”と考えられています。睡眠時や太陽が沈む時間は、運気の切り替えのポイントとなるため、開運を意識するならば夜の時間の過ごし方はとても重要になってくるのです。





風水において、湿気は陰の気を溜め込むことに繋がるので、禁忌の一つとなります。布団やベッドシーツなどは日々しっかりと整えて、万年床にならないように意識しましょう。



また、ベッドで寝ている方はベッドの下に汚れやほこりが溜まっていることも。ほこりは運気を落とすことに繋がるため、ベッドの下の掃除はこまめに行うと◎

寝具の色は、黒色は避けて白や黄色といった明るい色を取り入れると運気を上げてくれます。そして、夜寝る前に10分ほど窓を開けて換気をすることもおすすめです。さらに、朝起きたときにも窓を開けて換気をしてあげるとなおいいですよ。



寝室は夜の時間を過ごす大切な場所。だからこそ、人それぞれのこだわりがあるかと思います。