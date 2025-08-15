¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½Ð»ñ¸¡Æ¤¤«¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÊóÆ»¡¡³ô²Á¤Ï7¡ó¾å¾º
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬14Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½Ð»ñ³Û¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð»ñ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏAI¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯¤Ê¤É¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢³ô²Á¤ÏÁ°¤ÎÆü¤Î½ªÃÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½7¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ö¡¼¡¦¥¿¥óCEO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¤Á¤Ë¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¤ËËÜ¿Í¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤ÎÀ®¸ù¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
