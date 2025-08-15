現役女子大生ゴルファー、新しい契約を締結！

デジタル機器の設定やトラブル解決を手がける日本PCサービス株式会社は、アマチュアゴルファーとして活躍する田中陽菜選手とスポンサー契約を締結したと発表しました。

「世界へと羽ばたける」女子大生ゴルファーが契約

田中陽菜選手

田中選手は国内外のツアートーナメントにも出場する現役大学生で、プロテスト合格を目指して日々トレーニングに励んでいます。田中選手は今後、同社ロゴ入りユニフォームを着用して大会やイベントなどに出場します。

日本PCサービスは、年間42万件を超えるパソコンやスマートフォンなどデジタル機器のトラブルを解決する「デジタルの総合病院」として事業を展開。また児童養護施設や海外教育施設へのICT機器寄付、関西の若手起業家育成支援など、社会貢献活動にも力を入れてきました。

今回、夢に向かって努力を続ける田中選手の姿勢に共感し、スポンサー契約を決めたとのこと。日本PCサービスは「田中選手のキャリア形成に必要な活動を支援し、これまで以上に才能を発揮できる環境を整えます」とコメントしました。

今回の契約に関して田中選手は以下のようにコメントしています。

「ゴルフと勉強の両立をする中で、日本女子アマチュアゴルフ選手権・プロツアー出場を目指し、そしてプロテスト合格へより一層励みたいと思います。またツアーシード獲得やツアー優勝へ向けて頑張っていけたらと思っております。そして、世界へと羽ばたけるような強い選手、愛されるゴルファーを目指していきます。機会や得られたチャンスを掴み取れるよう、毎日コツコツと時間を大事にしながら努力していきます」

いかがでしたか？ ぜひ田中選手のツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！