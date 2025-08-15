心と肌を癒す♡noiroの新作クリームが秋の手元を彩る

季節の移り変わりを感じる夕暮れ時のように、心に優しく寄り添う香りと潤いを届ける「noiro」のハンド＆ボディクリーム。2025年秋、新たに加わった「トワイライトシトラス」は、みずみずしく手肌を整えながら、気持ちまで穏やかに導いてくれる一品です。ネイルケアブランドならではのこだわり成分と、心地よい香りのハーモニーをぜひ体感してみてください♡

秋の手肌に香る♡新作「トワイライトシトラス」

40mL 価格：1,520円（税込）／300mL 価格：3,720円（税込）

2025年9月18日(木)に発売される「noiro センティッド クリーム TC（トワイライトシトラス）」は、夕暮れの空をイメージしたウォームシトラスの香りが魅力。

ユズ、マンダリンから始まり、ジャスミンやミュゲ、ラストにはアンバーやシダーウッドへと、時間とともに表情を変える香りの構成です。

質感は、同シリーズ「クリアブロッサム」と同様のみずみずしい仕上がり。

ベタつかず、さっぱりとした使い心地ながら、ユズ果実エキスやサトウカエデ樹液など、植物由来の4種の保湿成分*で乾燥しやすい季節もしっとりとうるおします。

選べる4種の香りで、手肌と心をケア

noiroの「センティッド クリーム」シリーズには、4つの香りがラインナップ。それぞれ異なる香調とテクスチャーで、ライフスタイルや季節に合わせて選べるのが魅力です。

LADY BOUQUET



華やかなフルーティーフローラルの香り。リッチな質感で、しっとり柔らかな肌に。

保湿成分：チアシードオイル、フユボダイジュ花エキスなど。

CLEAR BLOSSOM



透明感あふれるイノセントフローラル。軽やかでみずみずしい使用感。

保湿成分：オウゴン根エキス、コンフリー葉エキスなど。

TEA BREATHED



ティーフローラルの落ち着きある香り。リッチな質感でうるおいを閉じ込めます。

保湿成分：チャ葉エキス、マンダリンオレンジ果皮エキスなど。

TWILIGHT CITRUS



温もりを感じるシトラスの香り。軽やかな使い心地で手肌を健やかに整えます。

保湿成分：ユズ果実エキス、サトウカエデ樹液など。

香りや質感だけでなく、パッケージデザインの美しさもnoiroならでは。置いておくだけで気分が上がる、そんな特別な1本です。

香りで満たす、秋のセルフケアタイムを

肌のうるおいケアだけでなく、気持ちにも寄り添ってくれる「noiro」のセンティッド クリーム。

日々の慌ただしさから少し離れて、香りとテクスチャーで整える“わたし時間”を取り入れてみませんか？

秋の空気にぴったりな「トワイライトシトラス」をはじめ、全4種類から自分好みの1本を見つけて、手元から心までしっとり潤う季節をお楽しみください♡