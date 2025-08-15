¡Ú2025Ç¯ÃíÌÜÁª¼ê¥ê¥¹¥È¡ÛµþÅÔ»º¶ÈÂç¡¦ÅÄÂ¼¹äÊ¿¡¡¤ä¤á¤º¤ËÅØÎÏ¤Ä¤Å¤±¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®153¥¥í¤ËÀ®Ä¹¡ª½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢1¾¡1¾¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÚÂç³ØÌîµå¡¡Åê¼ê¡Û
Ê¿Ìî²Â¼÷(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)¤äËÌ»³ÏË´ð(ÆüËÜ¥Ï¥à)¤Ê¤É¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬ÁãÎ©¤Ã¤¿µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Ë¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤¬¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼¹äÊ¿Åê¼ê(4Ç¯¡¦ÊóÆÁ³Ø±à)¡£8·îÃæ½Ü¡¢µþÅÔ»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëµþ»ºÂç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÄÂ¼¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£(¼èºà¡¦Ê¸¡¡MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶â»³Àô)
Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤µ
½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤òÌó£³½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢µþ»ºÂç¤Ï¼Ò²ñ¿Í¡ÖÆüËÜ¿·Ìô¡×¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÂ¼¤Ï£²¿ÍÌÜ¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢3°ÂÂÇÌµ»Íµå4Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤ÎÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡¢¾ï»þ140¥¥íÂæÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¼Ô¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÑ²½µå¤ÎÀÚ¤ì¤â±Ô¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¿·Ìô¤Î4ÈÖ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¼ãÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÁ¥±È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¡×¹Ã»Ò±àÌÜ»Ø¤·¤¿Ãæ¹â»þÂå
½Ð¿È¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡£¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡¢Ãæ³Ø¤ÏÊóÆÁ³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ÊóÆÁ³Ø±àÃæ»þÂå¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤À¤¬¡¢ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡Ö2ÈÖ¼ê¤Î¥µ¡¼¥É¤«¡¢3ÈÖ¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Ãæ³Ø¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ÊóÆÁ³Ø±à¹â¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢2Ç¯½©¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£3Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ11¤ò¤Ä¤±¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÅìÇÅËáÀï¤Ç¤Ï1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Ì´¤À¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì»þÌîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¹â3»þ¤Ë¤ÏºÇÂ®143¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µåÂ®153¥¥í¡¡°ÂÄê´¶¤âÁý¤¹
µþ»ºÂçÆþ³Ø¸å¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡¢µåÂ®¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âç³Ø3Ç¯»þ¤Ë150¥¥í¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÂç³ØÌîµå´ØÀ¾¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼5¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¤Ç153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µåÂ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¡ÊÆþ³Ø»þ¤Ï¡Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤À¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8·î30Æü(ÅÚ)¤Ë³«Ëë¤¹¤ë½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢1¾¡1¾¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÅÄÂ¼¡£³«ËëÀïÅöÆü¤Ï¡¢¼«¿È22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£Âè1Àï¤Î¿À¸Í³Ø±¡ÂçÀï¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£µþ»ºÂç¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤ä¤á¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½ÅÄÂ¼Åê¼ê¤Îº£¤¬¤¢¤ë
¢¡ÅÄÂ¼¹äÊ¿¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤´¤¦¤Ø¤¤¡Ë
2003Ç¯8·î30ÆüÀ¸¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡¡181Ñ85Ô¡¡±¦Åê±¦ÂÇ¡¡
ÊóÆÁ³Ø±à(Ê¼¸Ë)¡ÁµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡¡
¹â3²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ11¤ÇÊ¼¸Ë¸©Âç²ñ¥Ù¥¹¥È£´¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤·¡£
´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°ÄÌ»»10¾¡5ÇÔ¡£
4Ç¯½Õ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿4¾¡¤ÏÁ´¤Æ´°Åê¾¡Íø(¤¦¤Á2»î¹ç¤Ï´°Éõ)¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÅâÍÈ¤²¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢Á¬Åò½ä¤ê¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¡¶â»³Àô¡Ê¤«¤Ê¤ä¤Þ¤¤¤º¤ß¡Ë
MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£1982Ç¯6·î5ÆüÀ¸¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô½Ð¿È¡£¡¡
Ìîµå¤ÈB¡Çz¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡£
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¼óÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°2Éô¤ÇÄÌ»»11¾¡(8ÇÔ)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ÚÌîµå¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¼èºà¸åµ¡Û
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ³¤¯¡×°ìÅÙ¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¤â»×¤Ã¤¿Ìîµå¡£¤ä¤á¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½ÅÄÂ¼Åê¼ê¤Îº£¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨B¡Çz¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î²Î»ì¤è¤ê