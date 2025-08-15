＜母、ダブルバインド＞友だち親子だった私たち。働くようになってから関係が崩れ…？【第1話まんが】
私はスズ（29歳）。実家から徒歩5分の所に旦那のマサル（32歳）とユキ（4歳）と住んでいます。幼いころから父は仕事が忙しくあまり家にいなかったので、専業主婦の母と2人でいることが多かったのです。ユキが生まれてからも週に何度も実家に遊びに行って、ランチに一緒に行くことも。口に出したことはありませんが、いずれかは同居するのかなとも思っていたものです。このまま仲よく過ごせると信じて疑っていませんでしたが、少しずつ、私と母の関係が崩れていったのです。
私は子どものユキが3歳になるまで専業主婦をしていました。仕事をしたいと思っていましたが、母が「一緒にいられる環境ならいてあげないと、将来グレてしまう」と言ったからです。けれどユキが3歳になり、前の職場の人から連絡をもらったので時短で仕事をすることになったのです。
私たち家族の家と実家は徒歩5分の距離。育児もいろいろ助けてもらって、買いものも一緒に行ったり、ときにはランチに行ったりと、仲良く過ごしてきました。でも、最近母に会うのがとってもストレスなんです。その理由は、母との会話。母は2つの異なる内容を私に言い、どちらを選択しても注意されるのです。
昔の母はいつも私に寄り添ってくれて、雑談をしていても気が合うし、友だちと話をするように楽しかったのです。
けれど最近の母は話していても上から目線だし、私の行動が気に食わないような態度をします。
イライラしているのかな？ 父とケンカしたのかな？
と原因を探ってみてもみあたりません。
しかしどんな理由があっても、母の最近の態度は気持ちいいものではありません。
それに、たまのお説教なら前からありましたが問題はそこではなかったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
