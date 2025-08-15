群馬県・伊勢崎オートレース場のナイターSG「第29回グランプリ」は最終日、優勝戦（5100メートル＝10周）が行われる。準決11Rを圧勝して完全Vに王手をかけた黒川京介（27＝川口）が、絶好の1枠を手にした。昨年11月の日本選手権（川口）以来となる、通算2度目のSG制覇へ気合を入れて臨む。

エンジン、スタート、足周りと万全の黒川。昨年の選手権も6連勝Vだったが、その際は優勝戦で1回目がフライングだった。今度こそスカッとSGタイトルをつかむ。対抗は地元大将格の青山。SG全冠制覇に挑む鈴木圭、スタート力上位の鈴木宏も差はない。

＜1＞黒川京介 エンジンはリングを換えて、直線は良かった。パワーがあった。タイムも出ていたし、晴れはキャブの微調整くらい。

＜2＞青山周平 下周りを扱ってロッド、メタル、リングを換えた。乗り味は悪くないが、もう少しタイムが欲しい。タイヤは考える。

＜3＞中村雅人 スタートは4日目までよりは切れた。エンジンは時間帯に合わせて調整していく。タイヤはグリップ感が良かった。

＜4＞鈴木宏和 ハネと滑りの原因が分かり、だいぶ良くなった。エンジンは悪くないが、周回の後半まで走れるように調整を考える。

＜5＞鈴木圭一郎 メタル、ロッド、リングを換えた。まだ手前が弱い。SGを獲ったことがあるクランクに交換。リングも換えるかも。

＜6＞金子大輔 ヘッドとシリンダーを交換して、セットを大幅に扱った。晴れはわずかに足りない。調整はいろいろ考えていく。

＜7＞篠原睦 晴れは何もしていないけど、準決は時間帯に合っていた。このままで行くと思う。タイヤも準決のものを使うつもり。

＜8＞佐藤摩弥 まだ乗りづらさはあるけど、コーナーのスムーズさが出てくれた。晴れと思って調整する。いいレースをしたい。