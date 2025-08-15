芸能人の“超多忙エピソード”にびっくり！ 国民的女優は“ドラマ3本かけ持ち”も
昨年末の『M-1グランプリ2024』（テレビ朝日系）で旋風を巻き起こして一躍ブレイクしたお笑いコンビ・バッテリィズのエースが「休みはM-1後は3回しか今の所ないです」と明かしたニュースが最近、話題になった。人気に左右されやすく、ときにとんでもない数のオファーをこなすことになってしまうタレント業。今回はバッテリィズのように、人気芸能人が過去に明かした超多忙期の仰天エピソードの数々を集めた。他山の石として、自身の働き方を見つめ直すきっかけにしてもらいたい。
■橋本環奈
地方アイドル時代に撮影された「奇跡の一枚」をきっかけに“1000年に一度の美少女”として大ブレイクし、3年連続で『NHK紅白歌合戦』の司会を担当したほか、朝ドラでヒロインを演じるなど、今や国民的女優となった橋本環奈。そんな橋本は、2019年8月に出演した『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）にて超多忙だった時期のエピソードを語っていた。
この年の5月がドラマ収録で超多忙だったという橋本は「終わり時間が2時、3時とか夜中になっても、朝4時、5時ぐらいから始まったりとかっていうことが多かったです」と当時のスケジュールを振り返り、出演者から「ドラマを2〜3本抱えていることはよくあるってこと？」と聞かれると、橋本は「5月だけは若干ですけれど、3作品被っていて」と回答。さらに「訳分かんなくなりました」と当時を振り返った。
そんな橋本は今年も仕事が途切れない活躍っぷり。昨年より半年間放送された主演の連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合ほか）が最終回を迎え、1ヵ月も経たないうちに主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）がスタートした。クランクイン！のインタビューでは、周囲から「『すぐ働いてるじゃん！』って言われます（笑）」（※）と明かしていた。
■ 山下美月
グループアイドルの人気メンバーとなると、グループの活動に個人の活動が折り重なって、超多忙になってしまうことも。女優として活躍中の山下美月が、乃木坂46在籍時代にラジオ番組『乃木坂46 山下美月のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で語ったのは、自身の2nd写真集の撮影過程で経験した超ハードスケジュールだ。
乃木坂46の全国ツアーも並行してこなしていた山下。「名古屋公演2日間を終えて、終電の新幹線で帰ってきて、次の日の朝5時に家を出てフジテレビさんで歌収録をし、お昼にいったん家にキャリーケースを取りに行きそのまま空港です（笑）」と超過密スケジュールを告白。さらに「ロサンゼルスで5泊くらい写真集の撮影をして、帰ってきて次の日から仙台でライブでした」と、休日なくグループの活動に戻ったそう。
山下は当時について「正直全然記憶がなくて…楽しかったんですけど、細かいことを覚えてなくて」と明かし、そんな過密日程で撮ったからこそ、「思い残すことは何もない！ っていう一冊になりました」と、写真集をアピールしていた。
※橋本環奈、新ドラマは“セリフ地獄” 朝ドラから1ヵ月経たずスタート「『すぐ働いてるじゃん！』って言われます（笑）」 クランクイン！
