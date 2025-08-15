元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１３日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。自身と、あるアイドルに対する世間の目について私見を述べた。

この日は“モテ芸人”として知られる「レインボー」池田直人の運転で東京・六本木のテレビ朝日から秋葉原に向かい、車中で７月５日の日本ハム戦の始球式に登場、おなじみのきつねダンスも披露したことについて聞かれた。

自身“登板”の翌日に同じく始球式に登場したアイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバー鈴木愛理について聞かれると「愛理さんはアイドルじゃないですか。アイドルが憧れるアイドルだから、絶対に鈴木愛理さんとの比較が生まれるっていうのは分かってたんですよ。実際、（比較が）生まれてるし…」と口に。

「でも、比較してもしようがないし、比較するなと（言いたい）。比較されたくないけど、愛理さんの方が表情管理とかダンスの基礎とか目線とか、そういうのは愛理さんの方が絶対にうまいし、それはプロだから」と説明すると「でも、こちらはきつねダンスの皆さんに参加させてもらってるという、ただ盛り上げるという一心で。愛理さんとは仲良くさせてもらってるんで、連絡も取ってたんですけど、ちょいちょい。『始球式、どう？ 練習してる？』みたいな。『私はめっちゃ失敗しました。頑張って下さい』みたいなやり取りをしてたんですけど…。きつねダンスは絶対、比較されると思ってて。アナウンサーって比較される職業なので…」と、しみじみ話していた。