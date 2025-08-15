Image: ace.

“スペパ”って聞いたことありますか？

“スペースパフォーマンス”の略で、限られた空間を効率よく使うことを意味しており、“タイパ”や“コスパ”に続く新たな価値基準として注目を集めています。

この考えをプロダクトに落とし込んだace.（エース）のバックパックが、バッグパンパン勢の助け舟となりそうです。

圧縮スペース＋エキスパンダブル機能で空間効率の最適化

Image: ace.

スペースオプトと名付けられたこのバックパックは、圧縮スペースとエキスパンダブル機能によってスペパを大幅に高めています。

かさばる衣類をコンパクトに収納

まずは圧縮スペースから。普通に衣類などの荷物を収納すると以下のような状態。

Image: ace.

ジップを閉めて…

Image: ace.

空気を押し出し…

Image: ace.

弁を閉じると…

Image: ace.

この状態になります。

Image: ace.

かさばる荷物がコンパクトに圧縮されました。スペースは浸水しにくい構造のため、濡らしたくない物の保護は もちろん、濡れた物の隔離収納にも適しています。

荷物量に合わせて容量を拡張

もうひとつの特徴がエキスパンダブル機能。

Image: ace.

背中側のジップを開くと5cmほど（小サイズの場合は4cm）マチが広がり、収納力がグンとアップ。

荷物量に合わせて容量の調整が可能なので、日常使いから出張 ・ 旅行、非常時の物資運搬まで、幅広く活躍してくれそうです。

その他の機能も充実

個人的に大容量のバッグで重視したいのが、ポケットの使い勝手。

Image: ace.

外面のオーガナイザーポケットはこんな感じ。細かく分けられていて使いやすそう。

さらに開くと、

Image: ace.

メッシュポケットとビニールポケットがあります。絶対に濡らしたくないパスポートなどはここに収納するとよさそうです。

Image: ace.

背面にはPC収納部も。これはマストで欲しいですね。

Image: ace.

メイン気室内のボトルホルダーも重宝しそう。

Image: ace.

スーツケースのプルドライブハンドルに固定できるセットアップベルトも付いています。

非常時にも活躍

こちらのスペースオプト、一見するとファンクショナルでスマートなバックパックですが、それだけでなく、フェーズフリーという考えのもとで作られています。

フェーズフリーとは、身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、非常時にも役立てるという考え方です。

Image: ace.

チェストベルトにホイッスルバックルが搭載されています。

防災用品の多くは、普段はしまっておいて非常時に使用するものですが、フェーズフリー品は、日常生活で便利に活用できるだけでなく、 もしものときにも役立つように設計されています。

価格は小サイズ（横30×縦46×マチ15→19cm）で税込35,200円、大サイズ（横32×縦51×マチ20→25cm）で税込37,400円。

8月中旬より直営店・オンラインストアおよび全国の主要百貨店・専門店にて販売予定とのこと。ぜひ実物のスペパ具合をチェックしてみてください。

Image: ace.