

世界のすべてが漢字で構成された驚くべきゲーム『文字遊戯』がサプライズで配信されて注目を集めている（画像：任天堂公式サイトより）

【写真で見る】道や店など、まさしくその漢字で構成されており、「門」が入り口を示している

2025年8月7日にNintendo Switch向けに配信された『文字遊戯』が大きな話題となっている。

本作は、世界が漢字で構成されているアドベンチャーゲーム。たとえば雑貨店は「店」という文字で店のような形が作られており、樹木は葉の部分が「樹」で木の部分が「木」となっている。もちろん登場人物もすべて漢字だ。

漢字が使われている文化でのみ通用するゲームであるため、その尖ったシステムが注目を集めている。任天堂の情報番組でサプライズ配信されたこともあって、SNSのトレンド欄にも本作の名前が載ったほどだ。

主人公は「我」、登場人物もモンスターもすべて漢字



『文字遊戯』を開発したのは、台湾のゲーム開発チーム「Team9」。もともとは中国語で作られていたが、Flyhigh Worksという日本を拠点とするパブリッシャーがローカライズ（翻訳などを含め、その国に応じたゲーム内容に最適化すること）を行った。

中国語で作られていただけあって、日本語にするには3年もの歳月がかかったという。表示されている文章のなかで特殊な仕掛けが発生するゲームなので、ただ翻訳しただけでは成り立たず、ギミックごと変更しているものもあるようだ。

本作の主人公は「我（わたし）」。ひょんなことから勇者に選ばれ、姫を救うために魔龍（ダークバハムート）を討伐する冒険に出ることになる。

まるでRPGのような設定ではあるが、ゲームジャンルとしてはパズルである。文字を消したり動かして文章を変え、意味を変化させることによって現実も変えてしまうといった独特のシステムになっている。



「不信感」の「信」を下の行に移動させることにより「自信」といった単語を作り出し、文章の意味を変える、といったパズルが展開される（画像：任天堂公式サイトより）

たとえば「閉じ込められたのではないか？」といった文章があれば「か」の部分を消すことで「閉じ込められたのではない」（閉じ込められていない）といった文章にでき、同時に周囲の環境もそれに応じて変化するのである。

漢字が分離・合体！「文字を使うこと」を深掘り

真の意味で「テキストで構成されているアドベンチャー」となっており話題を呼んでいるが、文字をグラフィックにしたのは本作がはじめてではない。

記号・文字がアイテム・敵を表現しているRPG『Rogue』は特に有名だし、フリーゲームなどであれば漢字をグラフィック表現として活用したタイトルは存在する。

ただし、『文字遊戯』はそれら以上に漢字および文字を使うことを深掘りした作品といえる。文字を消す、動かすといったパズルの仕組みにしているうえ、漢字を分離・合体するギミックもあるのだから。

漢字を部首ごとに分けてから合体させるといったパズルもあり、ビデオゲームにおいてはかなり珍しいギミックといえる。もっとも、漢字の分解・合体は難しくなりやすいようで、ほどほどの内容で抑えてはあるのだが。

気になる部分はあれど、類を見ないゲームである



メデューサに追われる場面。蛇の漢字の集合体が我に襲いかかってくるが、かなり想像力がないと恐ろしいシーンには見えづらいだろう（画像：任天堂公式サイトより）

昨今はインディーゲーム、つまり独立した個人や小規模チームが制作するゲームが注目を集めている。大企業が出すようなゲームにはない、アイデアで勝負するようなこれまでにない作品が登場しうるからだ。

『文字遊戯』はまさしく特定の文化圏向けのゲームであり、驚きを呼ぶのは間違いない。前述のように中国語と日本語では漢字の見た目も意味も異なるので、ローカライズ版はまた新しいバージョンともいえそうだ。

ただし、気になる部分もある。昨今のビデオゲームはたくさんの作品が出ることから、グラフィックを非常に重視する傾向にある。見た目のフックがなければ人は惹きつけられず、あっという間に埋もれてしまうからだ。



巨大な「足」に襲われるシーン。足の造形があまりにもざっくりとしているが、この足の持ち主の顔もさらに簡素（画像：任天堂公式サイトより）

グラフィック重視の時代に登場した稀有な作品

『文字遊戯』は漢字で構成された世界というフックはあるものの、やはりどのゲーム画面を見ても文字だらけである。かなり抽象的で、衝撃的なシーンもあるのだがそこでは漢字が活かされているというより、アスキーアート（文字や記号で絵を表現するもの）としての驚きになっている。

また、文字や漢字を使ったパズルには無理を感じる場面もいくつかあった（もっともこれは、気になる部分が数える程度に抑えられているローカライズが見事だといえる）。エンディングに関しても賛否がありそうだ。

いずれにせよ、『文字遊戯』はなかなか類を見ない珍しいゲームであることは間違いないし、ローカライズ版は日本語話者しか楽しめない独特の作品に仕上がっている。紛れもなく稀有な「漢字で成り立っているゲーム」だ。

（渡邉 卓也 ： ゲームライター）