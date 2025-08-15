戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、いまを戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。終戦のわずか4日前、福岡県久留米市の市街地がアメリカ軍の爆撃機から攻撃を受けました。久留米空襲を体験した女性は、当時の様子を「まるで地獄絵」と語りました。

■紙芝居「二つの断片」より

「父は拳を振りかざし、無念そうな形相で亡くなっていました。」





久留米空襲から、ことしで80年です。先日、その体験をもとにした紙芝居が、平和を考える催しで披露されました。■紙芝居「二つの断片」より「数日後、やっと火葬された父の頭部からは、焼夷（しょうい）弾の破片が2つ出てきました。これが父の命を奪ったのかと思うと強い怒りがこみ上げてきましたが、私は母に渡そうとポケットに入れて持ち帰りました。」

今も語り継がれる、久留米市を襲った悲劇。太平洋戦争終戦間際の1945年8月11日、福岡県久留米市はアメリカ軍の爆撃機53機による空襲を受けました。市街地のおよそ7割が焼き尽くされ、214人が死亡、160人が重軽傷を負いました。



■平山翼記者

「久留米市内の中心部にあるこちらの神社には、80年がたった今も空襲の爪痕が残されています。」



顔を失った「狛犬（こまいぬ）」。アメリカ軍の焼夷弾が直撃し、吹き飛ばされたといいます。黒く残った焼夷弾の油脂のあとが当時の悲惨さを物語ります。

■坂井幸子さん（93）

「こんにちは。」



80年前に久留米空襲を体験した坂井幸子さん（93）は当時、13歳でした。久留米高等女学校の2年生で、学徒動員のため市内のゴム工場で働いていました。



■坂井さん

「女工さんに教えてもらって、仕事を夕方までするのです。で、帰ってきます。夜中に寝ていると空襲警報のサイレンが鳴る。音も怖いけれど、いつ爆弾が落ちてくるかと思うと、もうドキドキですよ。（機体が）飛んでいくと、ほっとします。けれども、どこかが爆弾を落とされていると思うと、もう心が痛みます。それが毎日続くのです。」



久留米市は当時からゴムの製造が盛んで、陸軍司令部もあったことから、九州で最も重要な攻撃目標の一つと考えられていました。



■坂井さん

「もう将来の望みなんて何にもなかった。とにかく戦争に勝たないかんし、そのことばかりが頭にありました。」

そして、1945年8月11日。午前10時ごろに空襲警報を聞いた坂井さんは、家族とともに逃げ出しました。



■坂井さん

「両親と一緒に防空壕に入った途端でした。ゴーゴーと爆音です。思わず顔を出してみたのです、爆音の方を。そうしたら、もうこれくらい小さく見えました。飛行機が高いところにいたのです。」



その20分後、アメリカ軍の爆撃機は、南西方向から久留米市上空に侵入しました。



■坂井さん

「大雨の降るような音がした。『ザー』という音がして。何の音だと思いますか。爆弾が落ちてくる時の音。とにかくもう、すごいのなんの。1軒2軒の火事じゃないのだから。一面、バーっと火の海。」



2万とも3万ともいわれる大量の焼夷弾が、一瞬にして久留米の街を焼け野原に変えました。



■坂井さん

「さあ、どっちに逃げようか。こっちも燃えている、駅の方も燃えて、こっちも燃えている。じゃあ、こっちの方に行こうかと言ってね。」

逃げ惑う坂井さんが途中、目にしたのは、何人もの負傷者の姿です。今も記憶に焼き付いています。



■坂井さん

「もう洋服がボロボロです。全身、大やけどです。かわいそうでかわいそうで、怖くて、もう二度と見られません。その時の状況というのは、地獄絵を見るようでしたよ。本当に。」



そして、空襲が収まったあとに見たのは、生まれ育った久留米の変わり果てた光景でした。



■坂井さん

「びっくりしました。見えたのは、デパートとその筋向かいの住友銀行と、手前の第一銀行の3つのビルだけ。もう、あまりの悲しさと悔しさで涙も出ませんでしたよ、本当の話。」

あれから80年。坂井さんは今、語り部として自らの体験を多くの人に話しています。過ちを繰り返さないため、次の世代に伝えるのは。



■坂井さん

「いろんな人と対話しながら、心が一つに結びついた時に、いろんな問題を解決する糸口が見つかっていくと思う。相手の話を聞いて素晴らしいと思ったら、それを自分も受け入れていかないといけない。自分が間違えていると思ったら、その考えは捨てないといけない。戦争ほど悲惨なものはないということを、本当に分かっているのか分かっていないのか、若者たちはどうだろうかなと私は思います。本当に。今の平和というものは、310万人の犠牲の上にできた平和だから、この平和をずっと続けていかなくてはいけない。」



