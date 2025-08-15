“来春朝ドラヒロイン”見上愛、ディズニー満喫の私服コーデを披露「可愛すぎるううう」「笑顔が国宝ですね」
来春放送予定のNHK連続テレビ小説『風、薫る』（2026年度前期）でヒロインを務めることでも注目を集める俳優・見上愛（24)が、15日までに自身のインスタグラムを更新。「インスタの投稿がのんびりになってしまっていてごめんなさいね 数ヶ月前のこと……3.4年ぶりにディズニーに行ってきたよ！」と報告し、ディズニー満喫の私服コーデ披露した。
【写真】「可愛すぎるううう」「笑顔が国宝ですね」ディズニーを満喫する見上愛の私服ショット
見上は、半袖シャツにサングラス、イエローのショルダーバッグをあわせたコーディネート。東京ディズニーシーの幻想的な風景をバックに笑顔あふれる写真の数々を披露し、パークでの思い出をシェアした。
投稿では「それもね、夕方から！ディズニーって開園前から並んで、前日も楽しみで眠れなくって、それがデフォだと思っていたので、なんだか大人になったんだなぁと実感した」と、子どもの頃と20代を迎えてからの“変化”についてコメント。「でもね、乗り物にたくさん乗りたいって気持ちは変わっていなくて、友達と早歩きしながら、園内をぐるぐる。タワーオブテラーにも乗れました！」と明かし、「楽しかったぁ〜〜」と振り返った。
見上の笑顔の写真の数々に「可愛すぎるううう」「笑顔が国宝ですね」「めっちゃ楽しそうやん♪」「ナイスビューティフルスタイル」「オフの写真がめちゃくちゃ良いですね」「素敵な笑顔のお写真見ていて幸せのお裾分けいただきました」「朝ドラ楽しみにしてます」など、さまざまな声が寄せられている。
