Ãª¶¶¹°»ê¡¢¡Ö1¡¢2¡¢3¡¢¥À¡¼¡×¤ò¡È½ª¤ï¤é¤»¤¿¡ÉÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡õ¶áÆ£Àé¿Ò¤â´¶·ã
ËÜ¿Í¤¬¡È¸«¤¿¤¤¤±¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÇÁ¤¸«¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·³¦·¨ ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ù¡£
8·î15Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¶áÆ£Àé¿Ò¡õµÜËÜÌ´Íå¡Ê¤¤¤Õ¤é¡Ë¥¢¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È¤Î³¦·¨¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡¢¡Ö²È¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¡×ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÄÊ¿¼Õ¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë
6·î¤Ë½ÀÆ»¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¡¢³ÊÆ®³¦·¨¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤´ÖÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¡¢´ñ¤·¤¯¤â¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ËÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¹°»êÁª¼ê¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦·¨¤ò¤Þ¤À¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¦¥ë¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÃª¶¶¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶Ë°Õ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤«¤éÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¥¢¥Ä¤¤Æ®¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¡Ö1¡¢2¡¢3¡¢¥À¡¼¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ç¡¢Ä¹¤¤´ÖÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤Î¤¬Ãª¶¶Áª¼ê¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë°ì¸À¤Ï¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÈÖ¤Ë¡£°ÊÍè¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤âÃª¶¶Áª¼ê¤Î¸å¤ËÂ³¤¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏÆüÌë¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î³×Ì¿¼Ô¡¦Ãª¶¶Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¥ï¥±¤¬¡Ä¡£
¤½¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òËÜ¿Í¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×ÃÂÀ¸¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥ë¥Õ¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂèÆó¤Î³ÊÆ®¿ÍÀ¸¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·Âç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤âÇÁ¤«¤»¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¥¦¥ë¥Õ¡õ¶áÆ£¤ò´¶·ã¤µ¤»¤¿¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ËÃª¶¶Áª¼ê¤¬¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥ë¥Õ¤¬·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿½Ö´Ö¤È¤Ï¡©
¢¡¥¦¥ë¥Õ¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤À¤è¡¢¤³¤ì¡×¤ÈÌÔ¹³µÄ!?
Ãª¶¶Áª¼ê¤ÏÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤³¤³¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤äÃª¶¶Î®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¤¢¤ëÎÏ¡É¤âÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£¤½¤ÎVTR¤«¤é¡¢½ÀÆ»»þÂå¤Î¥¦¥ë¥Õ¤ÈÃª¶¶Áª¼ê¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÍÌ¾¤Ê°ì¸À¤ä¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤âÈ½ÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤À¤è¡¢¤³¤ì¡×¤ÈÌÔ¹³µÄ¤¹¤ë°ìËë¤â¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£