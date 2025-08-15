日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2844（+39.0 +1.39%）
ホンダ 1638（+14.5 +0.89%）
三菱ＵＦＪ 2266（+26.5 +1.18%）
みずほＦＧ 4802（+64 +1.35%）
三井住友ＦＧ 4125（+50 +1.23%）
東京海上 6489（+59 +0.92%）
ＮＴＴ 163（+1.0 +0.62%）
ＫＤＤＩ 2572（-7.5 -0.29%）
ソフトバンク 237（+0.3 +0.13%）
伊藤忠 7919（+57 +0.73%）
三菱商 3122（+12 +0.39%）
三井物 3245（+30 +0.93%）
武田 4373（+7 +0.16%）
第一三共 3607（+36 +1.01%）
信越化 4557（-1 -0.02%）
日立 4257（+58 +1.38%）
ソニーＧ 4099（+29 +0.71%）
三菱電 3669（+25 +0.69%）
ダイキン 19799（-6 -0.03%）
三菱重 3920（+44 +1.14%）
村田製 2385（+0.5 +0.02%）
東エレク 21276（+21 +0.10%）
ＨＯＹＡ 19287（+37 +0.19%）
ＪＴ 4766（+7 +0.15%）
セブン＆アイ 2011（+1.5 +0.07%）
ファストリ 47605（+235 +0.50%）
リクルート 8799（+14 +0.16%）
任天堂 14273（+93 +0.66%）
ソフトバンクＧ 15461（-64 -0.41%）
キーエンス（普通株） 56111（+671 +1.21%）
