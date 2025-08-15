日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2844（+39.0　+1.39%）
ホンダ　1638（+14.5　+0.89%）
三菱ＵＦＪ　2266（+26.5　+1.18%）
みずほＦＧ　4802（+64　+1.35%）
三井住友ＦＧ　4125（+50　+1.23%）
東京海上　6489（+59　+0.92%）
ＮＴＴ　163（+1.0　+0.62%）
ＫＤＤＩ　2572（-7.5　-0.29%）
ソフトバンク　237（+0.3　+0.13%）
伊藤忠　7919（+57　+0.73%）
三菱商　3122（+12　+0.39%）
三井物　3245（+30　+0.93%）
武田　4373（+7　+0.16%）
第一三共　3607（+36　+1.01%）
信越化　4557（-1　-0.02%）
日立　4257（+58　+1.38%）
ソニーＧ　4099（+29　+0.71%）
三菱電　3669（+25　+0.69%）
ダイキン　19799（-6　-0.03%）
三菱重　3920（+44　+1.14%）
村田製　2385（+0.5　+0.02%）
東エレク　21276（+21　+0.10%）
ＨＯＹＡ　19287（+37　+0.19%）
ＪＴ　4766（+7　+0.15%）
セブン＆アイ　2011（+1.5　+0.07%）
ファストリ　47605（+235　+0.50%）
リクルート　8799（+14　+0.16%）
任天堂　14273（+93　+0.66%）
ソフトバンクＧ　15461（-64　-0.41%）
キーエンス（普通株）　56111（+671　+1.21%）