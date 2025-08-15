東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.76　高値147.96　安値146.21

150.16　ハイブレイク
149.06　抵抗2
148.41　抵抗1
147.31　ピボット
146.66　支持1
145.56　支持2
144.91　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1648　高値1.1715　安値1.1631

1.1782　ハイブレイク
1.1749　抵抗2
1.1698　抵抗1
1.1665　ピボット
1.1614　支持1
1.1581　支持2
1.1530　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3532　高値1.3595　安値1.3521

1.3652　ハイブレイク
1.3623　抵抗2
1.3578　抵抗1
1.3549　ピボット
1.3504　支持1
1.3475　支持2
1.3430　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8076　高値0.8093　安値0.8041

0.8151　ハイブレイク
0.8122　抵抗2
0.8099　抵抗1
0.8070　ピボット
0.8047　支持1
0.8018　支持2
0.7995　ローブレイク