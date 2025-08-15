東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.76 高値147.96 安値146.21
150.16 ハイブレイク
149.06 抵抗2
148.41 抵抗1
147.31 ピボット
146.66 支持1
145.56 支持2
144.91 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1648 高値1.1715 安値1.1631
1.1782 ハイブレイク
1.1749 抵抗2
1.1698 抵抗1
1.1665 ピボット
1.1614 支持1
1.1581 支持2
1.1530 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3532 高値1.3595 安値1.3521
1.3652 ハイブレイク
1.3623 抵抗2
1.3578 抵抗1
1.3549 ピボット
1.3504 支持1
1.3475 支持2
1.3430 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8076 高値0.8093 安値0.8041
0.8151 ハイブレイク
0.8122 抵抗2
0.8099 抵抗1
0.8070 ピボット
0.8047 支持1
0.8018 支持2
0.7995 ローブレイク
