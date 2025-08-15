本田真凜、赤ドレス姿で大人っぽい表情 ノスタルジームードの先行カット公開【MARIN】
【モデルプレス＝2025/08/15】プロフィギュアスケーターで俳優デビューも決定している本田真凜が8月21日に発売する1st写真集「MARIN」（講談社）より、先行カット第5弾が解禁された。
【写真】本田真凜、美肌輝くプールカット
「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。先行第5弾は、高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、シャッターを切る度、めくるめく表情、ポージングを披露。ドキッとするような大人っぽい表情からピュアな笑顔弾けるショットまで、無限の表現力でスタッフが感嘆の声を上げる中、最後のロケ場所では本人も満足の撮れ高となった。
今回解禁されたカットについて本田は「写真集『MARIN』の中で1番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！という気がします！そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！お楽しみにです」とコメントを寄せた。
なお、電子書籍版は、本人自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8P付きで発売される。
フィギュアスケーターの本田が24歳の誕生日に放つ1st写真集は、氷上とはまた違う、凜としたまなざしと素顔を詰め込んだ1冊。「夏生まれで名前も“marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄だった。
台湾は、自身も試合やアイスショーで幼い頃から何度も訪れたことのある思い出の地。街中をゆるゆる散歩するように撮影したリラックスした様はもちろん、浜辺やプールなどの水際でのドラマティックなシーンも。バレエスタジオで踊りながら撮影したシーン、ホテルの一室では、鍛え上げられた身体の強くしなやかな美しさも見せている。（modelpress編集部）
