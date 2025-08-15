庄司浩平、風間俊介「40までにしたい10のこと」第7話（C）マミタ・libre／「40までにしたい10のこと」製作委員会

【モデルプレス＝2025/08/15】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第7話が、15日に放送される。

◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」


40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。

◆「40までにしたい10のこと」第7話あらすじ


慶司（庄司浩平）の自分への気持ちが見えなくなり、これは本当に恋愛なのか？と揺れる雀（風間俊介）。そんな中、枕が壊れるという出来事をきっかけに、リストの「オーダーメイドのヤバい枕を作る」に挑戦することに。

慶司と家具店を巡る中で、同棲の準備のようなワクワク感を覚え、改めて慶司との出会いを思い返す雀。そして、理想の枕を手にするも、慶司への不安を抱えたまま迎える部署の飲み会で、思わぬ展開が待ち受ける――。

