夏コミで来日！台湾、香港、マレーシア…いま注目の海外コスプレイヤーたちが語る「日本愛」

日本でグラビアデビュー決定！

「かつて台湾や香港ではコスプレが珍しく、厳しい目で見られていました。しかし20年ほど前から状況が変わりはじめ、今では広く受け入れられています。アニメイベントやポップアップストア、コラボカフェにコスプレ姿で参加する人も多く、周囲から奇異な目で見られることもありません」（台湾の芸能事務所関係者）

もともと日本の文化だった「コスプレ」は今や世界中に広がっている。特にアジア圏では続々と人気コスプレイヤーが登場し、国境を越えて活躍している。FRIDAYが厳選した、アジアの注目コスプレイヤー５名を紹介していこう。

１千尋

SNS総フォロワー数200万人以上を誇り、登録者約30万人のYouTubeチャンネル「叩舍COSIR」の創設メンバーで、『遺忘の剣』や『勝利の女神：NIKKE』のイベントの公式コスプレイヤーを務めた。活動の場はオーストラリア、フランス、香港、広州、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどで、日本でのグラビアデビューも決まっている。

「日本が大好きで、『薬屋のひとりごと 恋ダンス 踊ってみた』といった動画をアップしています。グラビアのお仕事も頑張っていきます！」（千尋）

２苔苔

2018年にコスプレを始め、台湾だけでなくマレーシアやタイなどのイベントに出演。これまで『プリンセスコネクト！Re:Dive』『ブラウンダスト』『DEAD OR ALIVE（デッドオアアライブ）』、『リーグ・オブ・レジェンド』などの作品で公式コスプレイヤーを務めた。

「自分で言うのもなんですが、台湾でトップ10に入る『人を誘惑する能力』を持っている存在だと思っています（笑）。目線で踊り、腰つきで魅了する（？）のが得意です。冗談をよく言いますが、実は心の底からダンスが大好きなんです！

コスプレを職業として続けられていることに、常に感謝の気持ちを忘れず、これからも皆さんの前で輝き続けられるよう、努力してまいります！」（苔苔）

マレーシアの「国民的彼女」

３花梨（はなり）

香港出身で、現在はカナダ在住。香港の有名コスプレ舞台グループ「V-Project」のメンバーとして、地元や海外のさまざまなアニメイベントやステージで活躍してきた。これまで台湾、マレーシア、フィリピン、ドイツなどのイベントにも招待され、『崩壊：スターレイル』『勝利の女神：NIKKE』『ゼンレスゾーンゼロ』『ウマ娘 プリティーダービー』などの人気モバイルゲーム公式とのコラボにも多数参加している。

「日本のコミックマーケット106と台湾FF45（Fancy Frontier 45）にも参加予定で、『四季』をテーマにしたオリジナル写真集シリーズを頒布予定です。この新作オリジナル写真集を持って、皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。ぜひ、春の記憶を私の手から直接お受け取りください♡」（花梨）

４凛花

中学時代にコスプレを始め、2019年から本格的に活動開始した台湾人コスプレイヤー。日本のコミックマーケット106と台湾のFFイベントに参加予定だ。

「日本語はまだ完璧じゃないけど、一生懸命気持ちを伝えます。日本の皆さんは本当に優しくて、まるで天使みたい。心から大好きです♡ぜひ『りんかちゃん』と呼んでくださいね！

今の目標は『みんなの小さなおひさま』になること。私の存在が、誰かの心をちょっとでもあたたかくできたら嬉しいです。いつかイベントなどで見かけたら、ぜひ気軽に話しかけてください。嬉しいことも、悲しいことも、何でも聞かせてね。りんかは全力で応援します！」（凛花）

５アンジェラ・チョン

マレーシアでモデルとして2012年にデビュー。現在はモデル、女優、歌手として幅広く活躍しており、マレーシアでは“国民的彼女”とも称され大ブレイク中。香港、台湾、シンガポールをはじめ、アジア各国でも精力的に活動を展開している。

「歌が大好きで、ゲーム『半神半悪魔』のテーマソングを歌わせていただきました。このゲームのCMでは俳優でレーサーとしても有名なジミー・リンさんと共演したのも思い出に残っています。その後も『易人』や『湯園』といった歌をリリースしています。今後は日本でグラビアにも挑戦したいと思っています。日本の皆さん、待っててね♡」（アンジェラ・チョン）