¡ÚÃæÆü¡ÛÃæÅÄæÆ¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà·èÃÇ¡¡ÂÇÅÀ²¦£³²ó¡ÄÉü³èÌÜ»Ø¤¹¤â¡Ö¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌîµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹øÄË¤Î¤¿¤á¥Ù¥¹¥È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££±£µÆü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¡¡ÃæÆü°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£±£µ¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤È³Ð¸ç¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÅÄ¤À¤¬¡¢¹øÄË¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ£µ·î£±£³Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡££¸·î£·Æü¤Ë°ì·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÂÇ¤Ç£³²óÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢£±£²Æü¤ËºÆ¤ÓÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£²£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£´ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î£´µåÃÄ¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢ÃêÁª¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£ÂÇÅÀ²¦£³²ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£µ²ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ£µ²ó¤Ê¤Éµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢£±£³Ç¯¤È£±£·Ç¯¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯£¸·î¤Ë¤ÏÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£±£µËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££²£³Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÏÂÇ²ò¾Ã¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î£²£´Ç¯¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£·ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤â¹øÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó·³Ä´À°Ãæ¤Î£¶·î¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¡Ê¹øÄË¤¬¡ËºÆÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ª¥ì¤Î¿´¤âÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ´´¥á¥Ë¥å¡¼¤äÊ¢¶Ú¤ò¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥ì¤â¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌîµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£